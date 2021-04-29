Самый большой в мире подвесной пешеходный мост открыли в Португалии

В Португалии открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. Его протяженность составляет 516 метров.
Об этом сообщает Reuters.
Мост расположен на высоте 175 метров над рекой Пайва, рядом с небольшим городом Арока на севере Португалии. Конструкцию возводили около двух лет, стоимость работ оценивается в €2,3 миллиона.
Это рекордно длинный подвесной пешеходный мост. Предыдущим рекордсменом считался мост имени Чарльза Куонена в швейцарских Альпах, его длина — 494 метра.
Официальная церемония открытия португальского моста запланирована на 2 мая. Однако местные жители уже им пользуются.
- В августе прошлого года в Генуе открыли новый мост вместо разрушенного моста Моранди. Два года назад во время его обвала погибли 43 человека.