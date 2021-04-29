Кабмін хоче запровадити в Україні принцип «гроші ходять за студентом»

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про вдосконалення державного і регіонального замовлення на підготовку фахівців, який започатковує принцип «гроші ходять за студентом».

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Як зазначається, законопроєкт найближчим часом зареєструють у Верховній Раді.

«Тепер бюджетні кошти будуть витрачатися не на утримання закладів освіти, а на навчання студентів. Студенти зможуть визначати навчальний заклад самостійно, вибираючи серед державних, комунальних і приватних. Це сприятиме підвищенню якості освіти, адже виші конкуруватимуть за абітурієнтів», — заявив заступник міністра Ігор Дядюра.

Законопроєкт пропонує запровадити автоматизоване адресне розміщення місць державного (регіонального) замовлення через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО) шляхом надання абітурієнту рекомендацій на підставі його конкурсного бала.

Також пропонується ввести конкурсні засади при розміщенні державного (регіонального) замовлення.

Формувати державне замовлення на різні спеціальності планують з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях.