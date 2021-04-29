Кабмін хоче запровадити в Україні принцип «гроші ходять за студентом»

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про вдосконалення державного і регіонального замовлення на підготовку фахівців, який започатковує принцип «гроші ходять за студентом».
Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Як зазначається, законопроєкт найближчим часом зареєструють у Верховній Раді.
«Тепер бюджетні кошти будуть витрачатися не на утримання закладів освіти, а на навчання студентів. Студенти зможуть визначати навчальний заклад самостійно, вибираючи серед державних, комунальних і приватних. Це сприятиме підвищенню якості освіти, адже виші конкуруватимуть за абітурієнтів», — заявив заступник міністра Ігор Дядюра.
Законопроєкт пропонує запровадити автоматизоване адресне розміщення місць державного (регіонального) замовлення через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО) шляхом надання абітурієнту рекомендацій на підставі його конкурсного бала.
Також пропонується ввести конкурсні засади при розміщенні державного (регіонального) замовлення.
Формувати державне замовлення на різні спеціальності планують з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях.
- Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який цього року (через пандемію) дозволяє випускникам 11-х класів за бажанням скласти Державну підсумкову атестацію.
- Раніше схожий принцип був запроваджений в рамках медичної реформи — «гроші ходять за пацієнтом», коли держава платить лікарю за кожного пацієнта, який уклав із ним декларацію.