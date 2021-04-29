Кабмин хочет ввести в Украине принцип «деньги ходят за студентом»

Кабинет министров одобрил законопроект о совершенствовании государственного и регионального заказа на подготовку специалистов, который вводит принцип «деньги ходят за студентом».

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как отмечается, законопроект в ближайшее время будет зарегистрирован в Верховной Раде.

«Теперь бюджетные средства будут тратиться не на содержание учреждений образования, а на обучение студентов. Студенты смогут определять учебное заведение самостоятельно, выбирая среди государственных, коммунальных и частных. Это будет способствовать повышению качества образования, ведь вузы будут конкурировать за абитуриентов», — заявил заместитель министра Игорь Дядюра.

Законопроект предусматривает введение автоматизированного адресного размещения мест государственного (регионального) заказа через Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО) путем предоставления абитуриенту рекомендаций на основании его конкурсного балла.

Также предлагается ввести конкурсные принципы при размещении государственного (регионального) заказа.

Формировать государственный заказ на разные специальности планируют с учетом среднесрочного прогноза потребности в специалистах.