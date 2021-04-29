Українці з травня зможуть подорожувати до Туреччини без ПЛР-тесту

Після заповнення даних система згенерує Hes-код, який необхідно надавати в готелях, місцях громадського харчування, торгових центрах і транспорті. За допомогою цього коду влада контролює, чи мала людина контакт із хворим на коронавірус, та інформує про це туриста.

Водночас українці повинні заповнити перед вильотом спеціальну форму, в якій необхідно вказати свої паспортні дані, рейс і місце проживання в Туреччині.

Про це повідомили у пресслужбі Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Громадяни України зможуть подорожувати до Туреччини без ПЛР-тесту з 15 травня.

Як зазначається, за 72 години до прильоту в Туреччину пасажири повинні роздрукувати заповнену анкету або завантажити на смартфон чи планшет і надати її співробітнику авіакомпанії в аеропорту вильоту.

Окремо в аеропорту попередили, що без анкети на борт літака не пускатимуть.