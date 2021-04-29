Украинцы с мая смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста

Граждане Украины смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста с 15 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Борисполь».

В то же время украинцы должны заполнить перед вылетом специальную форму, в которой необходимо указать свои паспортные данные, рейс и место проживания в Турции.

После заполнения данных система сгенерирует Hes-код, который необходимо предоставлять в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте. С помощью этого кода власть контролирует, имел ли человек контакт с больным коронавирусом, и информирует об этом туриста.