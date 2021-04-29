Украинцы с мая смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста

Граждане Украины смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста с 15 мая.
Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Борисполь».
В то же время украинцы должны заполнить перед вылетом специальную форму, в которой необходимо указать свои паспортные данные, рейс и место проживания в Турции.
После заполнения данных система сгенерирует Hes-код, который необходимо предоставлять в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте. С помощью этого кода власть контролирует, имел ли человек контакт с больным коронавирусом, и информирует об этом туриста.
Как отмечается, за 72 часа до прилета в Турцию пассажиры должны распечатать заполненную анкету или загрузить на смартфон или планшет и предъявить ее сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.
Отдельно в аэропорту предупредили, что без анкеты на борт самолета пускать не будут.
- Напомним, с 1 августа 2020 года Украина ввела безвизовый въезд для граждан шести стран: Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии.
- Для въезда в Турцию украинцам не нужна виза в случае пребывания в стране до 90 дней.