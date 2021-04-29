Представник Кабміну в Раді Василь Мокан подав у відставку

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан написав заяву про звільнення.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook і виклав фото документа.
«Сьогодні написав заяву про звільнення з посади Постійного представника Кабміну у Верховній Раді України за власним бажанням», — написав він.
За словами Мокана, своє рішення він погодив із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
«Вдячний йому та всьому складу уряду за насичені 13,5 місяця роботи. Хто стане наступником на посаді — рішення за Кабміном», — додав посадовець і висловив сподівання на подальшу «конструктивну співпрацю законодавчої та виконавчої гілок влади».
Згодом у пресслужбі уряду повідомили, що кандидатуру нового постійного представника Кабміну в Раді планують оприлюднити протягом найближчих двох тижнів.
- Кабінет міністрів призначив Василя Мокана представником уряду в парламенті в березні 2020 року.