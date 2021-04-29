Представник Кабміну в Раді Василь Мокан подав у відставку

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан написав заяву про звільнення.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook і виклав фото документа.

«Сьогодні написав заяву про звільнення з посади Постійного представника Кабміну у Верховній Раді України за власним бажанням», — написав він.

За словами Мокана, своє рішення він погодив із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

«Вдячний йому та всьому складу уряду за насичені 13,5 місяця роботи. Хто стане наступником на посаді — рішення за Кабміном», — додав посадовець і висловив сподівання на подальшу «конструктивну співпрацю законодавчої та виконавчої гілок влади».

Згодом у пресслужбі уряду повідомили, що кандидатуру нового постійного представника Кабміну в Раді планують оприлюднити протягом найближчих двох тижнів.