Представитель Кабмина в Раде Василий Мокан подал в отставку

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан написал заявление об увольнении.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и выложил фото документа.

«Сегодня написал заявление об увольнении с должности Постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Украины по собственному желанию», — написал он.

По словам Мокана, свое решение он согласовал с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

«Благодарен ему и всему составу правительства за насыщенные 13,5 месяца работы. Кто станет преемником на посту — решение за Кабмином», — добавил чиновник и выразил надежду на дальнейшее «конструктивное сотрудничество законодательной и исполнительной ветвей власти».

Позже в пресс-службе правительства сообщили, что кандидатуру нового постоянного представителя Кабмина в Раде планируют назовут в течение ближайших двух недель.