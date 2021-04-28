Кабмін залишив тариф на електроенергію для населення у 1,68 грн до кінця червня

Кабінет міністрів продовжив дію соціальних зобовʼязань щодо забезпечення населення електроенергією, залишивши до 30 червня поточного року її ціну на рівні 1,68 грн/кВт∙год.
Таке рішення уряд ухвалив у середу.
За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, за новими правилами постачальники, які забезпечують електроенергією побутових споживачів, будуть отримувати її від «Укргідроенерго» і «Енергоатому» безпосередньо, минаючи держпідприємство «Гарантований покупець». Разом з тим премʼєр не уточнив, з якого числа діятимуть нові правила.
При цьому агентство Інтерфакс-Україна повідомляє, що «Енергоатом» вже продав «Гарантованому покупцеві» 3,2 мільйона МВт∙год для населення на травень.
Раніше «Гарантований покупець» неодноразово звинувачував «Енергоатом» у недопоставках електроенергії, унаслідок чого йому доводилося закуповувати ресурс на ринку за ринковими цінами. «Енергоатом» при цьому звинувачував «ГарПок» у придбанні завищених обсягів необхідного населенню ресурсу.
Шмигаль також повідомив, що з 1 травня 2021 року компанії запускають «літній газовий продукт», згідно з яким ціна на газ протягом року буде залишатися незмінною.
«Для більшості українців така ціна стиновитиме трохи менше ніж 8 гривень за куб. Восени і взимку це убезпечить споживачів від різких стрибків цін, адже встановлені ціни підвищувати заборонено», — зазначив Денис Шмигаль.
Водночас, за словами премʼєра, уряд очікує, що газопостачальники можуть знизити ціни на свої літні продукти влітку, коли ціна на газ на ринку традиційно піде на спад.
- У грудні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення. Відповідно до постанови, ціна електроенергії була підвищена до 1,68 грн/кВт∙год. Раніше населення платило по 90 коп. за кВт∙год за перші 100 кВт∙год на місяць, а потім переходило на тариф 1,68 грн.
- Українцям, в яких встановлено електроопалення, через підвищення тарифу на електроенергію пообіцяли надати компенсацію.