Кабмін залишив тариф на електроенергію для населення у 1,68 грн до кінця червня

Кабінет міністрів продовжив дію соціальних зобовʼязань щодо забезпечення населення електроенергією, залишивши до 30 червня поточного року її ціну на рівні 1,68 грн/кВт∙год.

Таке рішення уряд ухвалив у середу.

За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, за новими правилами постачальники, які забезпечують електроенергією побутових споживачів, будуть отримувати її від «Укргідроенерго» і «Енергоатому» безпосередньо, минаючи держпідприємство «Гарантований покупець». Разом з тим премʼєр не уточнив, з якого числа діятимуть нові правила.

При цьому агентство Інтерфакс-Україна повідомляє, що «Енергоатом» вже продав «Гарантованому покупцеві» 3,2 мільйона МВт∙год для населення на травень.

Раніше «Гарантований покупець» неодноразово звинувачував «Енергоатом» у недопоставках електроенергії, унаслідок чого йому доводилося закуповувати ресурс на ринку за ринковими цінами. «Енергоатом» при цьому звинувачував «ГарПок» у придбанні завищених обсягів необхідного населенню ресурсу.

Шмигаль також повідомив, що з 1 травня 2021 року компанії запускають «літній газовий продукт», згідно з яким ціна на газ протягом року буде залишатися незмінною.

«Для більшості українців така ціна стиновитиме трохи менше ніж 8 гривень за куб. Восени і взимку це убезпечить споживачів від різких стрибків цін, адже встановлені ціни підвищувати заборонено», — зазначив Денис Шмигаль.

Водночас, за словами премʼєра, уряд очікує, що газопостачальники можуть знизити ціни на свої літні продукти влітку, коли ціна на газ на ринку традиційно піде на спад.