Кабмин продлил тариф на электроэнергию для населения в 1,68 грн до конца июня

Кабинет министров продлил действие социальных обязательств (ПСО) по обеспечению населения электроэнергией, оставив до 30 июня 2021 года ее цену на уровне 1,68 грн/кВт∙ч.

Такое решение правительство приняло в среду.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, по новым правилам поставщики, обеспечивающие электроэнергией бытовых потребителей, будут получать ее от «Укргидроэнерго» и «Энергоатома» напрямую, минуя госпредприятие «Гарантированный покупатель». Вместе с тем премьер не уточнил, с какого числа будут действовать новые правила.

При этом агентство Интерфакс-Украина сообщает, что «Энергоатом» уже продал «Гарантированному покупателю» 3,2 миллиона МВт∙ч для населения на май.

Ранее «Гарантированный покупатель» неоднократно обвинял «Энергоатом» в недопоставках электроэнергии, в результате чего ему приходилось закупать ресурс на рынке по рыночным ценам, «Энергоатом» в свою очередь обвинял «ГарПок» в завышенных объемах необходимого населению ресурса.

Шмыгаль также сообщил, что с 1 мая 2021 компании запускают «летний газовый продукт», согласно которому цена на газ в течение года будет оставаться неизменной.

«Для большинства украинцев такая цена составит чуть менее 8 гривен за куб. Осенью и зимой это обезопасит потребителей от резких скачков цен, поскольку установленные цены повышать запрещено», — отметил Денис Шмыгаль.

В то же время по словам премьера, правительство ожидает, что газопоставщики могут снизить цены на свои летние продукты летом, когда цена на газ на рынке традиционно пойдет на спад.