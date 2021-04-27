Митна служба відсторонила ще 39 співробітників після запровадження санкцій проти контрабандистів

На підставі рішення Ради національної безпеки та оборони Державна митна служба відсторонила ще 39 співробітників, підозрюваних у причетності до контрабанди.
Про це повідомляється на сторінці служби.
«Митників відсторонено на період проведення дисциплінарних проваджень щодо можливого порушення ними присяги держслужбовця», — йдеться в повідомленні.
У митній службі зазначили, що порушені дисциплінарні провадження — розслідуватимуть можливі звʼязки митників із контрабандистами, які потрапили під санкції РНБО. Провадження стосуються 18 співробітників Одеської митниці, 12 — Закарпатської, 4 — Волинської, 1 — Галицької.
Крім того, наказом голови митної служби такі ж заходи вжито щодо 4 начальників митних постів.
- 2 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки та оборони ввела персональні санкції проти першої десятки українських контрабандистів, а також низки як українських, так і закордонних компаній (серед них 11 — російських). За його словами та розрахунками експертів, збитки від контрабанди сягають 300 мільярдів гривень — їх недоотримав державний бюджет. З них 100 мільярдів — унаслідок неефективної роботи митниці.
- За результатами засідання РНБО понад 100 митників відсторонили від виконання посадових обов’язків.