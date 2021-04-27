Митна служба відсторонила ще 39 співробітників після запровадження санкцій проти контрабандистів

На підставі рішення Ради національної безпеки та оборони Державна митна служба відсторонила ще 39 співробітників, підозрюваних у причетності до контрабанди.

Про це повідомляється на сторінці служби.

«Митників відсторонено на період проведення дисциплінарних проваджень щодо можливого порушення ними присяги держслужбовця», — йдеться в повідомленні.

У митній службі зазначили, що порушені дисциплінарні провадження — розслідуватимуть можливі звʼязки митників із контрабандистами, які потрапили під санкції РНБО. Провадження стосуються 18 співробітників Одеської митниці, 12 — Закарпатської, 4 — Волинської, 1 — Галицької.

Крім того, наказом голови митної служби такі ж заходи вжито щодо 4 начальників митних постів.