Таможенная служба отстранила еще 39 сотрудников после введения санкций против контрабандистов

На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Государственная таможенная служба отстранила еще 39 сотрудников, подозреваемых в причастности к контрабанде.
Об этом сообщается на странице службы.
«Таможенники отстранены на период расследования дисциплинарных производств о возможном нарушении ими присяги госслужащего», — говорится в сообщении.
В таможенной службе отметили, что возбуждены дисциплинарные производства — будут расследовать возможные связи таможенников с контрабандистами, попавшими под санкции СНБО. Производства касаются 18 сотрудников Одесской таможни, 12 — Закарпатской, 4 — Волынской, 1 — Галицкой.
Кроме того, приказом главы таможенной службы такие же меры приняты в отношении 4 начальников таможенных постов.
- 2 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции против первой десятки украинских контрабандистов, а также ряда как украинских, так и зарубежных компаний (среди них 11 — российских ). По его словам и расчетам экспертов, убытки от контрабанды достигают 300 миллиардов гривен — их недополучил государственный бюджет. Из них 100 миллиардов — из-за неэффективной работы таможни.
- По результатам заседания СНБО более 100 таможенников отстранили от исполнения должностных обязанностей.