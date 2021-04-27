Таможенная служба отстранила еще 39 сотрудников после введения санкций против контрабандистов

На основании решения Совета национальной безопасности и обороны Государственная таможенная служба отстранила еще 39 сотрудников, подозреваемых в причастности к контрабанде.

Об этом сообщается на странице службы.

«Таможенники отстранены на период расследования дисциплинарных производств о возможном нарушении ими присяги госслужащего», — говорится в сообщении.

В таможенной службе отметили, что возбуждены дисциплинарные производства — будут расследовать возможные связи таможенников с контрабандистами, попавшими под санкции СНБО. Производства касаются 18 сотрудников Одесской таможни, 12 — Закарпатской, 4 — Волынской, 1 — Галицкой.

Кроме того, приказом главы таможенной службы такие же меры приняты в отношении 4 начальников таможенных постов.