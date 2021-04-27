Мінцифри пропонує включити витрати на інтернет та мобільний звʼязок у прожитковий мінімум

Міністерство цифрової трансформації пропонує включити до показника прожиткового мінімуму витрати на інтернет та мобільний звʼязок.

Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

«Щороку вартість цього державного соцстандарту оновлюється, перелік товарів і послуг змінюється з урахуванням сучасних фактичних потреб населення. Тож і Мінцифра пропонує його розширити. Ми переконані, що мобільний зв’язок і доступ до інтернету — теж базові потреби людини», — йдеться у повідомленні.

Для обґрунтування своєї позиції міністерство наводить як аргумент те, що інтернет та звʼязок заощаджують час і фінансові ресурси, а ще дозволяють оперативно викликати «швидку» чи поліцію, навчатися онлайн, працювати дистанційно, а також не втратити паспорт громадянина України, користуючись електронним документом.

Міністерство вже подало свої пропозиції до постанови Верховної Ради, яка врегульовує складові переліку прожиткового мінімуму.