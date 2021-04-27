Минцифры предлагает включить расходы на интернет и мобильную связь в прожиточный минимум

Министерство цифровой трансформации предлагает включить в показатель прожиточного минимума расходы на интернет и мобильную связь.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

«Каждый год стоимость этого государственного соцстандарта обновляется, перечень товаров и услуг изменяется с учетом современных фактических потребностей населения. Поэтому и Минцифры предлагает его расширить. Мы убеждены, что мобильная связь и доступ к интернету — тоже базовые потребности человека», — говорится в сообщении.

Для обоснования своей позиции министерство приводит в качестве аргумента то, что интернет и связь экономят время и финансовые ресурсы, а еще позволяют оперативно вызвать «скорую» или полицию, учиться онлайн, работать дистанционно, а также не потерять паспорт гражданина Украины, пользуясь электронным документом.

Министерство уже подало свои предложения к постановлению Верховной Рады, которое регулирует составляющие перечня прожиточного минимума.