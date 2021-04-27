НАЗК просить Міносвіти перевірити корупційні ризики у сфері присудження наукових ступенів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) наполягає, аби Міністерство освіти додатково оцінило корупційні ризики у діяльності, яка пов’язана із присудженням наукових ступенів і вчених звань.

Про це НАЗК повідомило у Facebook.

Агентство не погодило антикорупційну програму Міністерства на 2021—2023 роки. Так МОН не врахувало ризики, які стосуються корупції у сфері присудження та позбавлення наукових ступенів і вчених звань. За наявності такого ризику НАЗК не може погодити антикорупційну програму Міносвіти.