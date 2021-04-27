НАПК просит Минобразования проверить коррупционные риски в сфере присуждения ученых степеней

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) настаивает, чтобы Министерство образования дополнительно оценило коррупционные риски в деятельности, связанной с присуждением ученых степеней и ученых званий.

Об этом НАПК сообщил в Facebook.

Агентство не согласовало антикоррупционную программу Министерства на 2021—2023 годы. Так МОН не учло риски, касающиеся коррупции в сфере присуждения и лишения научных степеней и ученых званий. При наличии такого риска НАПК не может согласовать антикоррупционную программу Минобразования.