Новим главою «Суспільного» обрали Миколу Чернотицького. Його кандидатуру підтримував Аласанія

До другого туру, окрім Чернотицького та Шаповалова, допустили ще двох кандидатів — Віталія Докаленка та Оксану Цибулю. Загалом документи на конкурс подавали 15 претендентів .

Нового главу правління обрали терміном на чотири роки. До 1 січня 2022 року його посадовий оклад становитиме 118 тисяч гривень.

Що відомо про Чернотицького?

У 2019 році Чернотицький уже був виконувачем обовʼязків голови «Суспільного», коли із Аласанією достроково розірвали контракт.

Чернотицький почав працювати, коли НТКУ ще не була «Суспільним» — у 2014 році. Відділенню в Сумах, яким він керував, першому з 24 філій вдалося після реформування налагодити роботу за новими стандартами. Після цього Аласанія запросив Чернотицького до Києва — він увійшов до правління і відповідав за регіони.