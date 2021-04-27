Новым главой «Суспільного» избрали Николая Чернотицкого. Его кандидатуру поддерживал Аласания

Во второй тур, кроме Чернотицкого и Шаповалова, допустили еще двух кандидатов — Виталия Докаленко и Оксану Цибулю. Всего документы на конкурс подавали 15 претендентов .

Нового главу правления избрали сроком на четыре года. До 1 января 2022 года его должностной оклад составит 118 тысяч гривен.

Что известно о Чернотицком?

В 2019 году Чернотицкий уже был исполняющим обязанности главы «Суспільного», когда с Аласанией досрочно разорвали контракт.

Чернотицкий начал работать, когда НТКУ еще не была «Суспільним» — в 2014 году. Отделению в Сумах, которым он руководил, удалось первому среди 24 филиалов после реформирования наладить работу по новым стандартам. После этого Зураб пригласил Чернотицкого в Киев — он вошел в правление и отвечал за регионы.