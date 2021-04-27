Новым главой «Суспільного» избрали Николая Чернотицкого. Его кандидатуру поддерживал Аласания

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины избрал нового председателя правления — им стал нынешний член правления Николай Чернотицкий. Голосование состоялось 27 апреля.
Чернотицкий набрал 10 голосов с 15. Его ближайший соперник Андрей Шаповалов получил 5 голосов.
Во второй тур, кроме Чернотицкого и Шаповалова, допустили еще двух кандидатов — Виталия Докаленко и Оксану Цибулю. Всего документы на конкурс подавали 15 претендентов.
Отметим, кандидатуру Чернотицкого поддерживал предыдущий глава вещателя — Зураб Аласания.
Нового главу правления избрали сроком на четыре года. До 1 января 2022 года его должностной оклад составит 118 тысяч гривен.
Что известно о Чернотицком?
В 2019 году Чернотицкий уже был исполняющим обязанности главы «Суспільного», когда с Аласанией досрочно разорвали контракт.
Чернотицкий начал работать, когда НТКУ еще не была «Суспільним» — в 2014 году. Отделению в Сумах, которым он руководил, удалось первому среди 24 филиалов после реформирования наладить работу по новым стандартам. После этого Зураб пригласил Чернотицкого в Киев — он вошел в правление и отвечал за регионы.
- НОТУ с апреля 2017 года возглавляет Зураб Аласания. Его полномочия заканчиваются 13 мая.