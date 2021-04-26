Учені виявили нову найближчу до Землі чорну діру. Вона також найменша з усіх відомих науці

Вчені з Університету штату Огайо виявили нову найближчу до Землі чорну діру.

Про це повідомляє «BBC Україна».

Відстань до неї майже втричі менша, ніж до попереднього «рекордсмена». Крім того, відкрита чорна діра є найменшою з усіх відомих подібних обʼєктів. Вона настільки маленька, що для неї доведеться вигадувати нову категорію.

При цьому вона приблизно втричі важча за Сонце, тобто майже у мільйон разів перевищує за масою Землю. Виявлена ​​чорна діра розташована в галактиці Чумацький Шлях, у сузірʼї Єдинорога, від Землі до неї приблизно 1,5 тис. світлових років (приблизно 15 квадрильйонів км).

Автори відкриття вже встигли охрестити карликову чорну діру «Єдинорогом». «Те, що таку чорну діру вдалося знайти в нашій галактиці, — приголомшлива новина», — заявив виданню Олівер Єнріх, який очолює в Європейській космічній агенції департамент астрофізичних досліджень. Він додав, що метод, за допомогою якого її виявили, може допомогти знайти й інші чорні діри зоряної маси, які поки що не вдавалося виявити традиційними методами.