Ученые обнаружили новую ближайшую к Земле черную дыру. Она также самая маленькая из всех известных науке

Ученые из Университета штата Огайо обнаружили новую ближайшую к Земле черную дыру.

Об этом сообщает «BBC Украина».

Расстояние до нее почти втрое меньше, чем до предыдущего «рекордсмена». Кроме того, открытая черная дыра является самой маленькой из всех известных подобных объектов. Она настолько маленькая, что для нее придется придумывать новую категорию.

При этом она примерно втрое тяжелее Солнца, то есть почти в миллион раз превышает по массе Землю. Обнаруженная черная дыра расположена в галактике Млечный Путь, в созвездии Единорога, от Земли до нее примерно 1,5 тыс. световых лет (примерно 15 квадриллионов км).

Авторы открытия уже успели окрестить карликовую черную дыру «Единорогом». «То, что такую ​​черную дыру удалось найти в нашей галактике, — потрясающая новость», — заявил изданию Оливер Энрих, который возглавляет в Европейском космическом агентстве департамент астрофизических исследований. Он добавил, что метод, с помощью которого ее обнаружили, может помочь найти и другие черные дыры, которые пока не удавалось обнаружить традиционными методами.