Справа колишнього голови Кіровоградської ОДА Балоня скерована до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови Кіровоградської обласної держадміністрації Андрія Балоня та екскерівника його патронатної служби Сергія Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Балоня і Шевченка підозрюють в отриманні хабаря (ч. 4 ст. 368 КК).

За даними слідства, влітку 2020 року Балонь вимагав у начальника обласного Головного управління Держпродспоживслужби Ігоря Бойчука хабар за те, щоб не «створюватиме йому проблем» у діяльності. Зокрема, не ініціювати перевірку Бойчука на відповідність займаній посаді.

Балонь залучив посередником Шевченка, і той у квітні 2020 року озвучив Бойчуку вимогу щомісяця платити по 110 тисяч гривень. Шевченко в цій схемі був довіреною особою Балоня.

«Згодом зловмисники збільшили свої вимоги, зажадавши отримувати щомісяця 15% від офіційного обороту держструктур, що перебували у підпорядкуванні головного управління органа. З огляду на показники попередніх періодів, йшлося про суму близько 1,8 млн грн», — повідомили у НАБУ.

Гроші передавалися траншами. Перший платіж у 100 тисяч грн було передано на початку червня 2020 року, після другого (250 тисяч грн) Балоня та Шевченка затримали.