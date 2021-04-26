Дело бывшего главы Кировоградской ОГА Балоня направлено в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Кировоградской областной госадминистрации Андрея Балоня и экс-руководителя его патронатной службы Сергея Шевченко.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
Балоня и Шевченко подозревают в получении взятки (ч. 4 ст. 368 УК).
По данным следствия, летом 2020 года Балонь вымогал у начальника областного Главного управления Госпродпотребслужбы Игоря Бойчука взятку за то, чтобы не «создавать ему проблем» в деятельности. В частности, не инициировать проверку Бойчука на соответствие занимаемой должности.
Балонь привлек посредником Шевченко, и тот в апреле 2020 года озвучил Бойчуку требование ежемесячно платить по 110 тысяч гривен. Шевченко в этой схеме был доверенным лицом Балоня.
«Впоследствии злоумышленники увеличили свои требования, потребовав получать ежемесячно 15% от официального оборота госструктур, которые находились в подчинении Главного управления службы. Учитывая показатели предыдущих периодов, речь шла о сумме около 1,8 млн гривен», — сообщили в НАБУ.
Деньги передавались траншами. Первый платеж в 100 тысяч грн был передан в начале июня 2020 года, после второго (250 тысяч грн) Балоня и Шевченко задержали.
- 27 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения председателю Кировоградской ОГА Андрею Балоню. Его взяли под стражу на 2 месяца с возможностью залога в 10 миллионов гривен. Шевченко взяли под стражу с залогом в 5 млн гривен.
- В тот же день президент Владимир Зеленский официально уволил Андрея Балоня.
- В начале июля за Балоня и Шевченко внесли залог — оба вышли на свободу.