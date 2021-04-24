Зеленський змінив голову СБУ у Києві та області

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Заяця з посади голови управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області і призначив його головою управління СБУ у Києві та області.

Про це йдеться в його указі.

До цього головним в СБУ у Києві та області був Сергій Головаш — з 19 травня 2020 року. Тепер на його посаді Сергій Заяць. Він працює у Службі безпеки України з 1998 року. Обіймав посади від оперуповноваженого в регіональному Управлінні до керівних посад за напрямками боротьби з корупцією та контррозвідувального захисту економіки держави, працював у Центральному управлінні СБ України.