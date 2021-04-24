Зеленский сменил главу СБУ в Киеве и области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Заяца с должности главы управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области и назначил его главой управления СБУ в Киеве и области.

Об этом говорится в его указе.

До этого главным в СБУ в Киеве и области был Сергей Головаш — с 19 мая 2020 года. Теперь же на его посту Сергей Заяц. Он работает в Службе безопасности Украины с 1998 года. Занимал должности от оперуполномоченного в региональном Управлении до руководящих должностей по направлениям борьбы с коррупцией и контрразведывательной защиты экономики государства, работал в Центральном управлении СБ Украины.