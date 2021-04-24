«Слуга народу» Павлюк пояснив, чому пʼятий рік поспіль декларує виграші в лотерею

Народний депутат фракції «Слуга народу» Максим Павлюк пʼятий рік поспіль декларує різні суми виграшів у лотерею — це частини одного виграшу, який він здобув ще у 2016 році.

Про це він заявив у коментарі «Радіо Свобода».

«Згідно з умовами виграшу, виграші на суму понад три мільйони гривень виплачуються впродовж 60 місяців [5 років]. Свій лотерейний квиток я здав розповсюджувачу «М. С. Л.» у лютому 2016-го. Через деякий час мені прийшла відповідь, що квиток дійсно виграшний, пройшов експертизу, і відтоді почався відлік 60 місяців. І щороку, згідно з вимогами антикорупційного законодавства, я мав декларувати ту суму, яку я отримував», — розповів депутат.

Загалом за п’ять останніх років Павлюк задекларував від виграшу в лотерею майже 3,5 мільйона гривень. Депутат зазначив, що із майже 3,5 мільйона виграшу він сплатив понад 500 тисяч гривень податків і понад 50 тисяч гривень військового збору.