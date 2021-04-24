«Слуга народа» Павлюк объяснил, почему пятый год подряд декларирует выигрыши в лотерею

Народный депутат фракции «Слуга народа» Максим Павлюк пятый год подряд декларирует различные суммы выигрышей в лотерею — это части одного выигрыша, который он получил еще в 2016 году.

Об этом он заявил в комментарии «Радио Свобода».

«По условиям выигрыша, выигрыши на сумму более трех миллионов гривен выплачиваются в течение 60 месяцев [5 лет]. Свой лотерейный билет я сдал распространителю «М. С. Л.» в феврале 2016-го. Через некоторое время мне пришел ответ, что билет действительно выигрышный, прошел экспертизу и с тех пор начался отсчет 60 месяцев. И каждый год, в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, я должен декларировать ту сумму, которую я получал», — рассказал депутат.

Всего за пять последних лет Павлюк задекларировал от выигрыша в лотерею почти 3,5 миллиона гривен. Депутат отметил, что из почти 3,5 миллиона выигрыша он заплатил более 500 тысяч гривен налогов и более 50 тысяч гривен военного сбора.