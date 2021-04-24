«Слуга народа» Павлюк объяснил, почему пятый год подряд декларирует выигрыши в лотерею

Народный депутат фракции «Слуга народа» Максим Павлюк пятый год подряд декларирует различные суммы выигрышей в лотерею — это части одного выигрыша, который он получил еще в 2016 году.
Об этом он заявил в комментарии «Радио Свобода».
«По условиям выигрыша, выигрыши на сумму более трех миллионов гривен выплачиваются в течение 60 месяцев [5 лет]. Свой лотерейный билет я сдал распространителю «М. С. Л.» в феврале 2016-го. Через некоторое время мне пришел ответ, что билет действительно выигрышный, прошел экспертизу и с тех пор начался отсчет 60 месяцев. И каждый год, в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, я должен декларировать ту сумму, которую я получал», — рассказал депутат.
Всего за пять последних лет Павлюк задекларировал от выигрыша в лотерею почти 3,5 миллиона гривен. Депутат отметил, что из почти 3,5 миллиона выигрыша он заплатил более 500 тысяч гривен налогов и более 50 тысяч гривен военного сбора.
На сайте оператора государственных лотерей «М. С. Л.» есть новость за 2016 год о выигрыше Павлюка. Правда, в ней говорится о том, что билет купил не сам Максим, а его дедушка Николай, и угадал выигрышную комбинацию цифр, а потом подарил лотерейный билет внуку.
Согласно официальному сообщению, выигрыш Павлюка тогда составил 3 325 тысяч гривен. Однако, сейчас задекларированная им сумма в виде приза — на более чем 83 тысячи гривен больше. Сам Павлюк расхождение между суммой фактического и задекларированного им выигрыша объясняет собственной ошибкой во время одного из декларирований (о которой, как говорит, сразу сообщил НАПК) и ошибкой со стороны «М. С. Л.», который в новости указал неправильную сумму выигрыша.
В «М. С. Л.» подтвердили «Радио Свобода» слова депутата: «Размер его выигрыша в лотерее «Мегалот» составлял 3 349 858 гривен.
- Сейчас Максим Павлюк — единственный депутат 9-го созыва, который задекларировал доход от выигрыша в лотерею. В предыдущем созыве Верховной Рады денежные призы декларировали лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко и член БПП Павел Кишкар.