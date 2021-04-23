СБУ не дала вивезти з України обладнання для військових кораблів

Служба безпеки України попередила вивезення з України обладнання для військових кораблів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під виглядом цивільної продукції іноземні замовники планували отримати агрегати для військових кораблів. Оборудку організували представники компанії у Миколаївській області, яка спеціалізується на проєктуванні і виготовленні суднових і промислових вентиляційних систем. Контрольовані державою товари вони намагалися незаконно переправити за кордон.

Для реалізації схеми ділки підробили у супровідній документації дані про сферу використання вантажу. Вилучене корабельне обладнання спрямували на експертизу. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу.