СБУ не дала вывезти из Украины оборудование для военных кораблей

Служба безопасности Украины предотвратила вывоз из Украины оборудования для военных кораблей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Под видом гражданской продукции иностранные заказчики планировали получить агрегаты для военных кораблей. Сделку организовали представители компании в Николаевской области, которая специализируется на проектировании и изготовлении судовых и промышленных вентиляционных систем. Контролируемые государством товары они пытались незаконно переправить за границу.

Для реализации схемы дельцы подделали в сопроводительной документации данные о сфере использования груза. Изъятое оборудование направили на экспертизу. Правоохранители возбудили уголовное производство по статье ст. 333 (нарушение порядка международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса.