Британська розвідка MI5 завела акаунт в Instagram. Обіцяє публікувати архіви, вакансії та розвінчувати стереотипи про «любителів мартіні»

Британська служба контррозвідки MI5 (аналог Служби безпеки) завела акаунт в соцмережі Instagram.

У першому пості служба опублікувала фото стелі з залу в штаб-квартирі Темз-Хаус в Лондоні. «За цими капсулами ховаються деякі з найбільш охоронюваних секретів Великої Британії. Слідкуйте за нами — ми відкриємо наші двері в Instagram, показуючи вам ексклюзиви з життя всередині MI5», — сказано в підписі до посту.

Як пише BBC, служба намагається знайти баланс між відкритістю перед суспільством і зберіганням держтаємниці.

В акаунті @mi5official діючі офіцери служби будуть розповідати про тонкощі роботи відомства і публікувати архіви, зібрані за 112 років роботи служби. Також у соцмережі служба буде розміщувати вакансії та руйнувати стереотипи про «любителів мартіні», як це показано у фільмах про Джеймса Бонда.