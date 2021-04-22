Британська розвідка MI5 завела акаунт в Instagram. Обіцяє публікувати архіви, вакансії та розвінчувати стереотипи про «любителів мартіні»

Британська служба контррозвідки MI5 (аналог Служби безпеки) завела акаунт в соцмережі Instagram.
У першому пості служба опублікувала фото стелі з залу в штаб-квартирі Темз-Хаус в Лондоні. «За цими капсулами ховаються деякі з найбільш охоронюваних секретів Великої Британії. Слідкуйте за нами — ми відкриємо наші двері в Instagram, показуючи вам ексклюзиви з життя всередині MI5», — сказано в підписі до посту.
Як пише BBC, служба намагається знайти баланс між відкритістю перед суспільством і зберіганням держтаємниці.
В акаунті @mi5official діючі офіцери служби будуть розповідати про тонкощі роботи відомства і публікувати архіви, зібрані за 112 років роботи служби. Також у соцмережі служба буде розміщувати вакансії та руйнувати стереотипи про «любителів мартіні», як це показано у фільмах про Джеймса Бонда.
- У квітні 2019 року аккаунт в Instagram завело американське Центральне розвідувальне управління. Першим фото на профілі ЦРУ стало робоче місце агента. Воно містило в собі безліч цікавих пасхалок.
- Уже в 2020 році ЦРУ почало пошук нових співробітників на стримінгових сервісах, таких як Hulu, Netflix і Amazon Prime.