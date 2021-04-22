Британская разведка MI5 завела аккаунт в Instagram. Обещает публиковать архивы, вакансии и развенчивать стереотипы о «любителях мартини»

Британская служба контрразведки MI5 (аналог Службы безопасности) завела аккаунт в соцсети Instagram.

В первом посте служба опубликовала фото потолка одного из залов в штаб-квартире Темз-Хаус в Лондоне. «За этими капсулами скрываются некоторые из наиболее охраняемых секретов Великобритании. Следите за нами — мы откроем наши двери в Instagram, показывая вам эксклюзивы из жизни внутри MI5», — сказано в подписи к посту.

Как пишет BBC, служба пытается найти баланс между открытостью перед обществом и хранением гостайн.

В аккаунте @mi5official действующие офицеры службы будут рассказывать о тонкостях работы ведомства и публиковать архивы, собранные за 112 лет работы службы. Также в соцсети служба будет размещать вакансии и разрушать стереотипы о «любителях мартини», как это показано в фильмах про Джеймса Бонда.