Британская разведка MI5 завела аккаунт в Instagram. Обещает публиковать архивы, вакансии и развенчивать стереотипы о «любителях мартини»

Британская служба контрразведки MI5 (аналог Службы безопасности) завела аккаунт в соцсети Instagram.
В первом посте служба опубликовала фото потолка одного из залов в штаб-квартире Темз-Хаус в Лондоне. «За этими капсулами скрываются некоторые из наиболее охраняемых секретов Великобритании. Следите за нами — мы откроем наши двери в Instagram, показывая вам эксклюзивы из жизни внутри MI5», — сказано в подписи к посту.
Как пишет BBC, служба пытается найти баланс между открытостью перед обществом и хранением гостайн.
В аккаунте @mi5official действующие офицеры службы будут рассказывать о тонкостях работы ведомства и публиковать архивы, собранные за 112 лет работы службы. Также в соцсети служба будет размещать вакансии и разрушать стереотипы о «любителях мартини», как это показано в фильмах про Джеймса Бонда.
- В апреле 2019 года аккаунт в Instagram завело американское Центральное разведывательное управление. Первым фото на профиле ЦРУ стало рабочее место агента. Оно содержало в себе множество интересных пасхалок.
- Уже в 2020 году ЦРУ начало поиск новых сотрудников на стриминговых сервисах, таких как Hulu, Netflix и Amazon Prime.