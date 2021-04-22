Стартує конкурс «СЦЕНА» для лайв-музикантів з призовим фондом 50 тисяч гривень

Поки усі сцени країни закриті через локдаун, Будинок культури «Мастерская» створює власну. «СЦЕНА» — проєкт підтримки українських лайв-музикантів. Його фіналіст отримає 50 000 гривень на запис альбому в студіях «Мастерской».

Створений разом із Becherovka, цей проєкт — виняткова можливість для українських музикантів розкрити себе у найвиразніший для музиканта спосіб — живим виступом. «СЦЕНА» не обмежує жанром чи досвідом — долучитися можуть усі музиканти, що виконують авторський матеріал та мають відео власного живого виступу.

Відбір уже стартував у Харкові й проводитиметься ще в чотирьох містах України: Дніпрі, Одесі, Чернівцях та Львові. Дати старту відбору в своєму місті шукайте на сайті stage.masterskaya.space.

Materskaya — музичне видавництво вільного формату, засноване українським музикантом Іваном Дорном На рахунку лейбла — релізи таких музикантів як Yuko, Constantine, Тонка, Jonathan Livingston, mama13, а також Сирих збірок — компіляцій треків молодих артистів, що приходять на пошту видавництва з усього світу. На базі лейбла в Києві функціонує креативний простір — Будинок культури «Мастерская» зі студіями звукозапису, колекцією синтезаторів, концертним майданчиком і освітньою програмою.

Щоб узяти участь у проєкті «СЦЕНА», музикантам необхідно заповнити форму, прикріпивши відео живого виступу. У кожному з міст-учасників за результатами голосування журі та глядачів буде обрано гурт, який вирушить до Києва і отримає доступ до студії звукозапису «Мастерской». Також учасники зможуть проконсультуватися з питань музичного бізнесу, авторського права чи маркетингу з запрошеним експертом, або отримати корисні поради щодо своєї творчості від професійних артистів.

Журі проєкту:

СEO Masterskaya — Григорій Фатьянов;

засновник гурту mama13 та гітарист Дорнабанди — Сурен Томасян;

саунд-продюсер, музикант гурту [O] та OTOY Live Band — Єгор Гавриленко (aka The Lazy Jesus);

співзасновник Kyiv Academy of Media Arts і музичного лейблу Thousand Kisses Place — Сергій Вовк.

Результатом подорожі стане живий виступ на сцені Будинку культури, що транслюватиметься на YouTube-каналі Masterskaya. Гурт-переможець отримає 50 000 гривень на запис власного альбому в одній з найкращих студій України.

Подати заявку: stage.masterskaya.space.