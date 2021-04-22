Стартует конкурс «СЦЕНА» для лайв-музыкантов с призовым фондом 50 000 гривен

Пока все сцены страны закрыты из-за локдауна, Дом культуры «Мастерская» создает собственную. «СЦЕНА» — проект поддержки украинских лайв-музыкантов. Его финалист получит 50 000 гривен на запись альбома в студиях «Мастерской».
Созданный вместе с Becherovka, этот проект — уникальная возможность для украинских музыкантов раскрыть себя выразительным для музыканта способом — живым выступлением. «СЦЕНА» не ограничивает жанром или опытом — присоединиться могут все музыканты, которые исполняют авторский материал и имеют видео собственного живого выступления.
Отбор уже стартовал в Харькове и будет проводиться еще в четырех городах Украины: Днепре, Одессе, Черновцах и Львове. Даты старта отбора в своем городе можно найти на сайте stage.masterskaya.space.
Чтобы принять участие в проекте «СЦЕНА», музыкантам необходимо заполнить форму, прикрепив видео живого выступления. В каждом из городов-участников по результатам голосования жюри и зрителей будет выбрана группа, которая отправится в Киев и получит доступ к студии звукозаписи «Мастерской». Также участники смогут проконсультироваться по вопросам музыкального бизнеса, авторского права или маркетинга с приглашенным экспертом или получить полезные советы по своему творчеству от профессиональных артистов.
Жюри проекта:
- СEO Masterskaya — Григорий Фатьянов;
- основатель группы mama13 и гитарист Дорнабанды — Сурен Томасян;
- саунд-продюсер, музыкант группы [O] и OTOY Live Band — Егор Гавриленко (aka The Lazy Jesus);
- соучредитель Kyiv Academy of Media Arts и музыкального лейбла Thousand Kisses Place — Сергей Вовк.
Результатом путешествия станет живое выступление на сцене Дома культуры, которое будет транслироваться на YouTube-канале Masterskaya. Группа-победитель получит 50 000 гривен на запись собственного альбома в одной из лучших студий Украины.
Подать заявку: stage.masterskaya.space.