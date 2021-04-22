Стартует конкурс «СЦЕНА» для лайв-музыкантов с призовым фондом 50 000 гривен

Пока все сцены страны закрыты из-за локдауна, Дом культуры «Мастерская» создает собственную. «СЦЕНА» — проект поддержки украинских лайв-музыкантов. Его финалист получит 50 000 гривен на запись альбома в студиях «Мастерской».

Созданный вместе с Becherovka, этот проект — уникальная возможность для украинских музыкантов раскрыть себя выразительным для музыканта способом — живым выступлением. «СЦЕНА» не ограничивает жанром или опытом — присоединиться могут все музыканты, которые исполняют авторский материал и имеют видео собственного живого выступления.

Отбор уже стартовал в Харькове и будет проводиться еще в четырех городах Украины: Днепре, Одессе, Черновцах и Львове. Даты старта отбора в своем городе можно найти на сайте stage.masterskaya.space.

Materskaya — музыкальное издательство свободного формата, основанное украинским музыкантом Иваном Дорном На счету лейбла — релизы таких музыкантов как Yuko, Constantine, Тонкая, Jonathan Livingston, mama13, а также Сырых сборников — компиляций треков молодых артистов, которые приходят на почту издательства со всего мира. На базе лейбла в Киеве функционирует креативное пространство — Дом культуры «Мастерская» со студиями звукозаписи, коллекцией синтезаторов, концертной площадкой и образовательной программой.

Чтобы принять участие в проекте «СЦЕНА», музыкантам необходимо заполнить форму, прикрепив видео живого выступления. В каждом из городов-участников по результатам голосования жюри и зрителей будет выбрана группа, которая отправится в Киев и получит доступ к студии звукозаписи «Мастерской». Также участники смогут проконсультироваться по вопросам музыкального бизнеса, авторского права или маркетинга с приглашенным экспертом или получить полезные советы по своему творчеству от профессиональных артистов.

Жюри проекта:

СEO Masterskaya — Григорий Фатьянов;

основатель группы mama13 и гитарист Дорнабанды — Сурен Томасян;

саунд-продюсер, музыкант группы [O] и OTOY Live Band — Егор Гавриленко (aka The Lazy Jesus);

соучредитель Kyiv Academy of Media Arts и музыкального лейбла Thousand Kisses Place — Сергей Вовк.

Результатом путешествия станет живое выступление на сцене Дома культуры, которое будет транслироваться на YouTube-канале Masterskaya. Группа-победитель получит 50 000 гривен на запись собственного альбома в одной из лучших студий Украины.

Подать заявку: stage.masterskaya.space.