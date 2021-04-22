«Антонов» віддав приміщення Вищому антикорупційному суду і зменшив свої борги вдвічі

Державне підприємство «Антонов» передало Вищому антикорупційному суду приміщення, яке розташоване у Києві на проспекті Перемоги, 41.
Про це пише пресслужба «Укроборонпрому».
«Ця будівля ніколи не використовувалася у виробничих цілях і фактично була непрофільним активом для ДП «Антонов», що потребувало чималих коштів на її утримання. Завдяки рішенню уряду Вищий антикорупційний суд отримає необхідні приміщення, а авіапідприємство зменшить свої борги», — зазначив заступник генерального директора «Укроборонпрому» з управління активами Мустафа Найєм.
Вартість приміщення становила 213 мільйонів гривень, тоді як борг «Антонова» перед державою — 424 мільйони. Завдяки цій передачі підприємство змогло реструктуризувати борг і скоротити його вдвічі.
- «Антонов» у 2019 році скоротив чистий прибуток в 3,5 раза — до 447,9 мільйона гривень, а виручка впала на 33,1% — до 5,9 мільярда. У першому півріччі цього року виручка підприємства збільшилася до 3,5 мільярда гривень, тоді як чистий прибуток скоротився до 340 мільйонів. Близько 80% доходів держпідприємство отримує від «Авіаліній Антонова», з парку якого вантажні перевезення здійснюють сім літаків Ан-124-100 та його модифікації, Ан-225 і Ан-22А.