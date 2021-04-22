«Антонов» отдал помещение Высшему антикоррупционному суду и уменьшил свои долги вдвое

Государственное предприятие «Антонов» передало Высшему антикоррупционному суду помещение, расположенное в Киеве на проспекте Победы, 41.

Об этом пишет пресс-служба «Укроборонпрома».

«Это здание никогда не использовалось в производственных целях и фактически было непрофильным активом для ГП «Антонов», что требовало немалых средств на его содержание. Благодаря решению правительства Высший антикоррупционный суд получит необходимые помещения, а авиапредприятие уменьшит свои долги», — отметил заместитель генерального директора «Укроборонпрома» по управлению активами Мустафа Найем.

Стоимость помещения составляла 213 миллионов гривен, тогда как долг «Антонова» перед государством — 424 миллиона. Благодаря этой передаче предприятие смогло реструктуризировать долг и сократить его вдвое.