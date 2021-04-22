«Антонов» отдал помещение Высшему антикоррупционному суду и уменьшил свои долги вдвое

Государственное предприятие «Антонов» передало Высшему антикоррупционному суду помещение, расположенное в Киеве на проспекте Победы, 41.
Об этом пишет пресс-служба «Укроборонпрома».
«Это здание никогда не использовалось в производственных целях и фактически было непрофильным активом для ГП «Антонов», что требовало немалых средств на его содержание. Благодаря решению правительства Высший антикоррупционный суд получит необходимые помещения, а авиапредприятие уменьшит свои долги», — отметил заместитель генерального директора «Укроборонпрома» по управлению активами Мустафа Найем.
Стоимость помещения составляла 213 миллионов гривен, тогда как долг «Антонова» перед государством — 424 миллиона. Благодаря этой передаче предприятие смогло реструктуризировать долг и сократить его вдвое.
- «Антонов» в 2019 году сократил чистую прибыль в 3,5 раза — до 447,9 миллиона гривен, а выручка упала на 33,1% — до 5,9 млиллиарда. В первом полугодии этого года выручка предприятия увеличилась до 3,5 миллиарда гривен, тогда как чистая прибыль сократилась до 340 миллионов. Около 80% доходов госпредприятие получает от «Авиалиний Антонова», из парка которого грузовые перевозки осуществляют семь самолетов Ан-124-100 и его модификации, Ан-225 и Ан-22А.