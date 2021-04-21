Міжнародна асоціація авіатранспорту погіршила прогноз збитків авіакомпаній через пандемію — до $48 мільярдів

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) знову погіршила прогноз чистого збитку світових авіакомпаній за 2020—2021 роки.

Про це йдеться в повідомленні асоціації.

Торішній збиток галузі IATA оцінює в $126,4 мільярда. За підсумками цього року збиток становитиме $47,7 мільярда, вважають в асоціації. Восени його прогнозували на рівні $38 мільярдів.

Пасажиропотік авіакомпаній цього року може сягнути близько 2,4 мільярда осіб, що на понад 30% вище за торішній показник, але на 47% нижче, ніж було у 2019 році.

За прогнозом організації, доходи галузі очікуються на рівні $458 мільярдів (на 23% вище, ніж у 2020 році, але на 45% менше, ніж у 2019-му). Зокрема, від пасажирських перевезень — $231 мільярд, від вантажних — $152 мільярди.

В асоціації вважають, що вся галузь вийде з постепідемічної кризи фінансово ослабленою, а ключове значення для її відновлення матиме стримування і скорочення витрат. Також IATA, як і раніше, закликає світові уряди надавати підтримку авіапідприємствам.