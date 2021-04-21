Международная ассоциация авиатранспорта ухудшила прогноз по убыткам авиакомпаний из-за пандемии — до $48 миллиардов

Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) вновь ухудшила прогноз чистого убытка мировых авиакомпаний в 2020—2021 годах.

Об этом говорится в сообщении ассоциации.

Прошлогодний убыток отрасли IATA оценивает в $126,4 миллиарда. По итогам этого года убыток составит $47,7 миллиарда, полагают в ассоциации. Осенью его прогнозировали на уровне $38 миллиардов.

Пассажиропоток авиакомпаний в этом году может составить порядка 2,4 миллиарда человек, что более чем на 30% выше прошлогоднего показателя, но на 47% ниже, чем было в 2019 году.

По прогнозу организации, доходы отрасли ожидаются на уровне $458 миллиардов (на 23% выше, чем в 2020 году, но на 45% меньше, чем в 2019-м). В частности, от пассажирских перевозок — $231 миллиард, от грузовых — $152 миллиарда.

В ассоциации считают, что вся отрасль выйдет из постэпидемического кризиса финансово ослабленной, а ключевое значение для ее восстановления будет иметь сдерживание и сокращение расходов. Также IATA, как и ранее, призывает мировые правительства оказывать поддержку авиапредприятиям.