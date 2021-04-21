У паризькому Діснейленді відкриють центр вакцинації від коронавірусу

У паризькому парку розваг Діснейленд з 24 квітня запрацює центр вакцинації проти коронавірусу.
Про це повідомляє France 24.
Вакцинувати людей будуть за межами самого парку розваг, але на прилеглій території Діснейленду — у клубі Newport Bay Club, конференц-центрі поруч із готельним комплексом.
Центр підпорядковуватиметься місцевій владі та регіональній службі охорони здоровʼя. Він буде відкритий тільки у вихідні (інші пункти у країні не працюють у неділю). Центр планує вакцинувати не менше ніж тисячу людей на день.
Парк розваг, який є найбільшою туристичною памʼяткою Європи, закритий з 30 жовтня через карантин. Відкриття планували на 2 квітня, але через погіршення ситуації із COVID-19 його перенесли.
- За весь час пандемії у Франції виявили понад 5,3 мільйона випадків зараження коронавірусом і близько 101 тисячі смертей. Станом на 20 квітня у країні одну дозу вакцини отримали 12,8 мільйона осіб (19% населення). Франція прагне вакцинувати хоча б однієї дозою до середини травня 20 мільйонів людей.