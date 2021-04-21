В парижском Диснейленде откроют центр вакцинации от коронавируса

В парижском парке развлечений Диснейленд с 24 апреля заработает центр вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщает France 24.

Вакцинировать людей будут за пределами самого парка развлечений, но на прилегающей территории Деснейленда — в клубе Newport Bay Club, конференц-центре рядом с гостиничным комплексом.

Центр будет находиться в ведении местных властей и региональной службы здравоохранения. Он будет открыт только в выходные (другие пункты в стране не работают в воскресенье). Центр планирует вакцинировать не менее тысячи человек в день.

Парк развлечений, который является крупнейшей туристической достопримечательностью Европы, закрыт с 30 октября из-за карантина. Открытие планировали на 2 апреля, но из-за ухудшения ситуации с COVID-19 его перенесли.