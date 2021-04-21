Королева Єлизавета II з нагоди дня народження подякувала світу за привітання та підтримку

Королева Великої Британії Єлизавета II у середу, 21 квітня, з нагоди свого 95-річчя подякувала за привітання і підтримку родини через смерть чоловіка герцога Единбурзького.

Звернення вона оприлюднила у Facebook.

«З нагоди свого 95-річчя сьогодні я отримала безліч повідомлень з добрими побажаннями, які я дуже ціную. У той час, як наша сімʼя переживає період великої печалі, для всіх нас було розрадою бачити і чути данину поваги моєму чоловіку з боку людей зі Сполученого Королівства, Співдружності націй і зі всього світу. Моя сімʼя і я хотіли б подякувати вам за всю підтримку і доброту, надані нам в останні дні. Ми були глибоко зворушені і постійно нагадуємо про те, що Філіп зробив такий неймовірний вплив на незліченну кількість людей протягом всього свого життя», — написала королева.

Зазначимо, що королева відзначить день народження «приватно і стримано». З нею у Віндзорському палаці перебуває частина родини, а також близько 20 співробітників.