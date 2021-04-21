Королева Елизавета II по случаю дня рождения поблагодарила мир за поздравления и поддержку

Королева Великобритании Елизавета II в среду, 21 апреля, по случаю своего 95-летия, поблагодарила за поздравления, а также за соболезнования по поводу смерти ее супруга герцога Эдинбургского.

Обращение она обнародовала в Facebook.

«По случаю своего 95-летия сегодня я получила множество сообщений с добрыми пожеланиями, которые я очень ценю. В то время, когда наша семья переживает период большой печали, для всех нас было утешением видеть и слышать дань уважения моему мужу со стороны людей из Соединенного Королевства, Содружества наций и со всего мира. Моя семья и я хотели бы поблагодарить вас за всю поддержку и доброту, полученные от вас в последние дни. Мы были глубоко тронуты и постоянно напоминаем о том, что Филипп оказал такое невероятное влияние на бесчисленное количество людей за свою жизнь», — написала королева.

Отметим, что королева отметит день рождения «приватно и сдержанно». С ней в Виндзорском дворце находится часть семьи, а также около 20 сотрудников.