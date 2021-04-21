Королева Елизавета II по случаю дня рождения поблагодарила мир за поздравления и поддержку

Королева Великобритании Елизавета II в среду, 21 апреля, по случаю своего 95-летия, поблагодарила за поздравления, а также за соболезнования по поводу смерти ее супруга герцога Эдинбургского.
Обращение она обнародовала в Facebook.
«По случаю своего 95-летия сегодня я получила множество сообщений с добрыми пожеланиями, которые я очень ценю. В то время, когда наша семья переживает период большой печали, для всех нас было утешением видеть и слышать дань уважения моему мужу со стороны людей из Соединенного Королевства, Содружества наций и со всего мира. Моя семья и я хотели бы поблагодарить вас за всю поддержку и доброту, полученные от вас в последние дни. Мы были глубоко тронуты и постоянно напоминаем о том, что Филипп оказал такое невероятное влияние на бесчисленное количество людей за свою жизнь», — написала королева.
Отметим, что королева отметит день рождения «приватно и сдержанно». С ней в Виндзорском дворце находится часть семьи, а также около 20 сотрудников.
Публичных торжеств не будет, поскольку королева соблюдает двухнедельный траур (до пятницы 23 апреля) в связи со смертью мужа.
Официальный день рождения королевы отмечают в июне парадом Trooping Of The Colour.
Королева стала самым старшим монархом в мире в 2015 году. Она на престоле 69 лет — с 1952 года. На случай смерти королевы уже подготовили фразу — «Лондонский мост рухнул» (London Bridge is Down). Это условное название плана траурных мероприятий, который определяет действия правительства, англиканской церкви, полиции (в том числе лондонской), Вооруженных сил, средств массовой информации, столичной администрации и транспорта.
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