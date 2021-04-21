Штаб ООС: Бойовики «ДНР» відкликали гарантії безпеки на ремонтні роботи до кінця квітня

Бойовики на Донбасі відкликали гарантії безпеки ремонтним бригадам, які надали до кінця квітня. Це підриває проведення ремонту. Про це штаб ООС повідомив у Facebook.

15 березня через моніторингову місію ОБСЄ надійшла заява від бойовиків «ДНР» про те, що вони відкликають гарантії безпеки, які вони надали раніше на всі ремонтно-відновлювальні роботи до кінця квітня. Роботи були заплановані та погоджені усіма сторонами на території України, яка знаходиться під контролем уряду.