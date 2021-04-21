Штаб ООС: Боевики «ДНР» отозвали гарантии безопасности на ремонтные работы до конца апреля

Боевики на Донбассе отозвали гарантии безопасности ремонтным бригадам, которые предоставили до конца апреля. Это подрывает проведение ремонта. Об этом штаб ООС сообщил в Facebook.

15 марта через мониторинговую миссию ОБСЕ поступило заявление от боевиков «ДНР» о том, что они отзывают гарантии безопасности, которые они предоставили ранее на все ремонтно-восстановительные работы до конца апреля. Работы были запланированы и согласованы всеми сторонами на территории Украины, которая находится под контролем правительства.