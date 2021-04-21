Штаб ООС: Боевики «ДНР» отозвали гарантии безопасности на ремонтные работы до конца апреля

Боевики на Донбассе отозвали гарантии безопасности ремонтным бригадам, которые предоставили до конца апреля. Это подрывает проведение ремонта. Об этом штаб ООС сообщил в Facebook.
15 марта через мониторинговую миссию ОБСЕ поступило заявление от боевиков «ДНР» о том, что они отзывают гарантии безопасности, которые они предоставили ранее на все ремонтно-восстановительные работы до конца апреля. Работы были запланированы и согласованы всеми сторонами на территории Украины, которая находится под контролем правительства.
По оценке Общего центра по контролю и координации такие действия оккупантов имеют спланированный характер и, вероятно, будут использованы для «усиления» позиции боевиков во время ближайших заседаний подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.
В штабе отмечают, что такая примитивная тактика уже стала визитной карточкой российских наемников.
Отметим, что Общий центр по контролю и координации обеспечивает, в частности, проведение ремонта вдоль линии разграничения. В центр обращаются предприятия и органы местной власти с просьбой предоставить гарантии безопасности на время проведения ремонта. Так, например, чинят пути и сооружения железной дороги.