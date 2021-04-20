Ліцензію на роботу в Україні купили ще два казино — і заплатили за це майже 100 млн грн

Державна казначейська служба отримала ще 95,4 мільйона гривень надходжень від оплат за ліцензію наземного та онлайн-казино. Про це Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомила у Facebook.
Компанія «Білліонаре казіно компані» сплатила за ліцензію 72 мільйони гривень. Заклад розташовуватиметься в готелі «ІнтерКонтиненталь — Київ», а за онлайн-казино компанія «Фавбет» заплатила 23,4 мільйона гривень.
У грудні 2020 року голова фінансового комітету Верховної Ради, нардеп «Слуги народу» Данило Гетманцев заявив, що Україна у 2021 році має отримати 7,5 мільярда гривень легальних доходів від грального бізнесу.
Загалом Комісія вже видала ліцензій на суму 419,4 мільйона гривень. Ліцензії на ведення грального бізнесу видаються строком на 5 років.
- 2 лютого Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) видала першу ліцензію на онлайн-казино — її отримало ТОВ «Спейсикс». За даними Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, ТОВ «Спейсикс» є власником знака для товарів і послуг «Космолот».
- Через кілька днів до українського бюджету надійшов і перший ліцензійний платіж від «Спейсикс» — за ліцензію заплатили 23,4 мільйона гривень.
- 2 березня Комісія видала компанії «Паріматч» першу в Україні ліцензію на букмекерську діяльність. Ліцензія коштувала 108 мільйонів гривень і діятиме протягом 5 років.