Ліцензію на роботу в Україні купили ще два казино — і заплатили за це майже 100 млн грн

Державна казначейська служба отримала ще 95,4 мільйона гривень надходжень від оплат за ліцензію наземного та онлайн-казино. Про це Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомила у Facebook.

Компанія «Білліонаре казіно компані» сплатила за ліцензію 72 мільйони гривень. Заклад розташовуватиметься в готелі «ІнтерКонтиненталь — Київ», а за онлайн-казино компанія «Фавбет» заплатила 23,4 мільйона гривень.