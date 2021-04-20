Лицензию на работу в Украине купили еще два казино — и заплатили за это почти 100 млн грн

Государственная казначейская служба получила еще 95,4 млн грн поступлений от оплаты за лицензию наземного и онлайн-казино. Об этом Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей сообщила в Facebook.
Компания «Биллионаре казино компани» оплатила за лицензию 72 миллиона гривен. Заведение будет располагаться в гостинице «Интерконтиненталь Киев», а за онлайн-казино компания «Фавбет» заплатила 23,4 миллиона гривен.
В декабря 2020 года глава финансового комитета Верховной Рады, нардеп «Слуги народа» Даниил Гетманцев заявил, что Украина в 2021 году должна получить 7,5 миллиарда гривен легальных доходов от игорного бизнеса.
В общем Комиссия уже выдала лицензий на сумму 419,4 миллиона гривен. Лицензии на ведение игорного бизнеса выдаются сроком на 5 лет.
- 2 февраля Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала первую лицензию на онлайн-казино — ее получило ООО «Спейсикс». По данным Государственного реестра свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, ООО «Спейсикс» является владельцем знака для товаров и услуг «Космолот».
- Через несколько дней в украинский бюджет поступил и первый лицензионный платеж от «Спейсикс» — за лицензию заплатили 23,4 миллиона гривен.
- 2 марта Комиссия выдала компании «Париматч» первую в Украине лицензию на букмекерскую деятельность. Лицензия стоит 108 миллионов гривен и будет действовать в течение 5 лет.