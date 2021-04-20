Лицензию на работу в Украине купили еще два казино — и заплатили за это почти 100 млн грн

Государственная казначейская служба получила еще 95,4 млн грн поступлений от оплаты за лицензию наземного и онлайн-казино. Об этом Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей сообщила в Facebook.

Компания «Биллионаре казино компани» оплатила за лицензию 72 миллиона гривен. Заведение будет располагаться в гостинице «Интерконтиненталь Киев», а за онлайн-казино компания «Фавбет» заплатила 23,4 миллиона гривен.