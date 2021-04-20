У СІЗО помер чоловік, який влітку у потязі «Маріуполь — Київ» побив та намагався зґвалтувати жінку

У СІЗО помер Віталій Рудзько, який влітку 2020 року у поїзді «Маріуполь — Київ» побив та намагався зґвалтувати Анастасію Лугову. Про це сама Лугова повідомила у Facebook.
«Суд перенесли у зв’язку зі смертю обвинувачуваного. Нам повідомили, що Рудзько Віталій помер 13 квітня. Не буду занадто емоційною, але хочу сказати, що страх, в якому я жила ввесь цей час, переживала, що буде, коли Рудзько вийде, чи знайде він мене, як далі жити... Так от — цей страх помер разом з ним! Але хочу підкреслити, що це не кінець моєї справи», — зазначила Лугова.
Причина смерті не називається.
Жінка наголосила, що і надалі буде відстоювати у суді свої права, тому що за цей інцидент має нести відповідальність не лише він — «у цій ситуації маємо ще багато запитань та претензій до цілої системи, яка не здатна забезпечити безпеку пасажирів».
Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що підозрюваний — уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження. У нападника вже були три судимості — за викрадення авто, хуліганство та крадіжку.
- 1 серпня пасажирка Анастасія Лугова повідомила у Facebook, що вночі до неї в купе увірвався чоловік у одних трусах і почав бити її. Дівчина почала кричати, від її крику прокинувся син. Чоловік спробував вдарити дитину, але Лугова змогла зупинити зловмисника, сказавши, що виконає будь-яке його прохання. У відповідь на це чоловік спробував її зґвалтувати. Лугова попросила його вийти, щоб син нічого не побачив, пішла з чоловіком в його купе, звідки втекла до провідниці під приводом походу до дитини. Врешті вона разом з сином сховались в сусідньому вагоні.
- По прибуттю потяга до Києва Рудзька затримали, а потім суд відправив у СІЗО. 4 серпня «Укрзалізниця» повідомила, що звільнить працівників, які «зайцем» впустили його до потяга.