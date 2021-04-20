В СИЗО умер мужчина, который летом в поезде «Мариуполь — Киев» избил и пытался изнасиловать женщину

В СИЗО умер Виталий Рудзько, который летом 2020 года в поезде «Мариуполь — Киев» избил и пытался изнасиловать Анастасию Луговую. Об этом сама Луговая сообщила в Facebook.

«Суд перенесли в связи со смертью обвиняемого. Нам сообщили, что Рудзько Виталий умер 13 апреля. Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх, в котором я жила все это время, переживала, что будет, когда Рудзько выйдет, найдет ли он меня, как дальше жить... Так вот — этот страх умер вместе с ним! Но хочу подчеркнуть, что это не конец моего дела», — отметила Луговая.

Причина смерти не называется.

Женщина отметила, что и в дальнейшем будет отстаивать в суде свои права, потому что за этот инцидент должен нести ответственность не только он — «в этой ситуации есть еще много вопросов и претензий к целой системе, которая не способна обеспечить безопасность пассажиров».