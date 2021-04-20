В СИЗО умер мужчина, который летом в поезде «Мариуполь — Киев» избил и пытался изнасиловать женщину

В СИЗО умер Виталий Рудзько, который летом 2020 года в поезде «Мариуполь — Киев» избил и пытался изнасиловать Анастасию Луговую. Об этом сама Луговая сообщила в Facebook.
«Суд перенесли в связи со смертью обвиняемого. Нам сообщили, что Рудзько Виталий умер 13 апреля. Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх, в котором я жила все это время, переживала, что будет, когда Рудзько выйдет, найдет ли он меня, как дальше жить... Так вот — этот страх умер вместе с ним! Но хочу подчеркнуть, что это не конец моего дела», — отметила Луговая.
Причина смерти не называется.
Женщина отметила, что и в дальнейшем будет отстаивать в суде свои права, потому что за этот инцидент должен нести ответственность не только он — «в этой ситуации есть еще много вопросов и претензий к целой системе, которая не способна обеспечить безопасность пассажиров».
Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что подозреваемый — уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения. У нападающего уже были три судимости — за похищение авто, хулиганство и кражу.
- 1 августа пассажирка Анастасия Луговая сообщила в Facebook, что ночью к ней в купе ворвался мужчина в одних трусах и начал бить ее. Девушка начала кричать, от ее крика проснулся сын. Мужчина попытался ударить ребенка, но Луговая смогла остановить злоумышленника, сказав, что выполнит любую его просьбу. В ответ на это мужчина попытался ее изнасиловать. Луговая попросила его выйти, чтобы сын ничего не увидел, пошла с мужчиной в его купе, откуда сбежала к проводнице под предлогом похода к ребенку. В итоге она вместе с сыном скрылась в соседнем вагоне.
- По прибытию поезда в Киев Рудзько задержали, а потом суд отправил в СИЗО. 4 августа «Укрзалізниця» сообщила, что уволит работников, которые «зайцем» пустили его в поезд.