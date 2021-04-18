В Єгипті знову сталася аварія з потягом. Загинули понад 30 людей

У Єгипті знову сталася аварія з потягом, в результаті якої загинули 32 людини.

Про це пише Al Arabiya.

Інцидент стався в мухафазі (губернаторстві) Ель-Калубія на півночі від Каїра — потяг зійшов з рейок. Поранення отримали 109 пасажирів. За повідомленнями місцевих ЗМІ, машиніст, його помічник і ще вісім осіб заарештовані, а прокуратура країни почала розслідування.