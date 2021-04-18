В Египте снова произошла авария с поездом. Погибли более 30 человек

В Египте снова произошла авария с поездом, в результате которой погибли 32 человека.
Об этом пишет Al Arabiya.
Инцидент произошел в мухафазе (губернаторстве) Кальюбия на севере от Каира. В результате схождения поезда с рельсов ранения получили также 109 пассажиров. По сообщениям местных СМИ, машинист, его помощник и еще восемь человек были арестованы, а прокуратура страны начала расследование.
- 26 марта в Египте столкнулись два поезда. Сообщалось, что в результате этого погибли по меньшей мере 32 человека. Инцидент произошел возле города Сохаг. Позже данные уточнили и количество погибших сократили до 19 человек.
- Египет имеет одну из старейших и крупнейших железнодорожных сетей в Северной Африке, и аварии, приведшие к человеческим жертвам, здесь не редкость.