В Египте снова произошла авария с поездом. Погибли более 30 человек

В Египте снова произошла авария с поездом, в результате которой погибли 32 человека.

Об этом пишет Al Arabiya.

Инцидент произошел в мухафазе (губернаторстве) Кальюбия на севере от Каира. В результате схождения поезда с рельсов ранения получили также 109 пассажиров. По сообщениям местных СМИ, машинист, его помощник и еще восемь человек были арестованы, а прокуратура страны начала расследование.