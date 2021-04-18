«Влада» Криму зобовʼязала іноземців при вʼїзді на півострів здавати ПЛР-тест і публікувати його результати

У окупованому Росією Криму змінили чинні правила для прибулих на півострів, розроблені у звʼязку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє «Крим. Реалії».

З 17 квітня «іноземні громадяни та особи без громадянства» повинні протягом трьох календарних днів від дня приїзду «пройти лабораторне дослідження на COVID-19 методом ПЛР і розмістити інформацію про результат на сайті російського Єдиного порталу державних і муніципальних послуг». Також їм необхідно заповнити електронну анкету, розміщену на цьому порталі.