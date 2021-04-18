«Влада» Криму зобовʼязала іноземців при вʼїзді на півострів здавати ПЛР-тест і публікувати його результати

У окупованому Росією Криму змінили чинні правила для прибулих на півострів, розроблені у звʼязку з пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє «Крим. Реалії».
З 17 квітня «іноземні громадяни та особи без громадянства» повинні протягом трьох календарних днів від дня приїзду «пройти лабораторне дослідження на COVID-19 методом ПЛР і розмістити інформацію про результат на сайті російського Єдиного порталу державних і муніципальних послуг». Також їм необхідно заповнити електронну анкету, розміщену на цьому порталі.
- На початку року Кабінет міністрів дозволив робити поруч із ПЛР-тестуванням експрес-тести на антиген тим, хто вʼїжджає з окупованих Криму і Донбасу.
- У липні минулого року окупаційна влада Криму скасувала обовʼязкову 14-денну обсервацію для усіх осіб, які перетинають адміністративну межу в бік окупованого півострову, і стала вимагати ПЛР-тест.