«Власти» Крыма обязали иностранцев при въезде на полуостров сдавать ПЦР-тест и публиковать его результаты

В оккупированном Россией Крыму изменили действующие правила для прибывших на полуостров, разработанные в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает «Крым. Реалии».
С 17 апреля «иностранные граждане и лица без гражданства» должны в течение трех календарных дней со дня приезда «пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг». Также им необходимо заполнить электронную анкету, размещенную на этом портале.
- В начале года Кабинет министров разрешил вместе с ПЦР-тестированием проводить экспресс-тесты на антиген тем, кто въезжает с оккупированных Крыма и Донбасса.
- В июле прошлого года оккупационные власти Крыма отменили обязательную 14-дневную обсервацию для всех лиц, пересекающих административную границу в сторону оккупированного полуострова, и стали требовать ПЦР-тест.