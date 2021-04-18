«Власти» Крыма обязали иностранцев при въезде на полуостров сдавать ПЦР-тест и публиковать его результаты

В оккупированном Россией Крыму изменили действующие правила для прибывших на полуостров, разработанные в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает «Крым. Реалии».

С 17 апреля «иностранные граждане и лица без гражданства» должны в течение трех календарных дней со дня приезда «пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг». Также им необходимо заполнить электронную анкету, размещенную на этом портале.