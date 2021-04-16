Держава знову не змогла продати на аукціоні першу вʼязницю — охочих придбати не знайшлося

Фонд держмайна переніс на середину травня аукціон з продажу Ірпінського виправного центру (№ 132).

Про це повідомляється на сайті Prozorro.Продажі.

Аукціон, на якому вперше в Україні планували продати колишню вʼязницю, мав відбутися 16 квітня, проте зірвався через відсутність заявок. Стартова ціна лоту лишилась незмінною – 110,1 мільйона гривень.

Виправний заклад розташований у селищі Коцюбинське (під Києвом) на понад 8 га землі, до нього підведені комунікації. Більше інформації про заклад тут.

Уперше на аукціоні виправний центр намагались продати 15 березня за понад 220 мільйонів гривень. Однак тоді торги не відбулись — потенційні покупці розцінили стартову ціну як зависоку і заявки не подали. Пізніше його спробували продати вдвічі дешевше — але навіть такий дисконт не зацікавив потенційних інвесторів.